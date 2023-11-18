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Первый региональный чемпионат по робофутболу состоялся в Пскове

Первый открытый региональный чемпионат по робофутболу состоялся в детском технопарке «Кванториум Псков». В нем приняли участие 32 команды школьников из Печор, Себежа, Великих Лук, Палкино и Пскова. Об этом ПАИ сообщили в технопарке.

Первый региональный чемпионат по робофутболу состоялся в Пскове. Фото здесь и далее: Детский технопарк «Кванториум Псков»

«На площадку спортсмены приехали уже с собранными роботами, для их создания используются различные конструкторы. Роботов нужно не просто собрать, но и запрограммировать, чтобы управлять ими с помощью смартфона или другого устройства», – рассказал организатор чемпионата Игорь Лубягин.

С этой задачей участники отлично справились, поскольку часть из них уже несколько лет занимаются робототехникой в своих школах или организациях допобразования, для тех, кто впервые столкнулись с такой задачей, организаторы отправляли обучающие видеоролики, отметили в технопарке.

«Если в обычном футболе на поле играет целая команда, то в робо-версии нужно всего два игрока – нападающий и вратарь. Участники соревновались в двух категориях – юниоры и профессионалы», – пояснили организаторы.  

Среди младших призовые места забрали школьники гимназии №29 Пскова (Илья Кобзарев, Денис Азаренков, Никита Нечаев, Дмитрий Рундо, Илья Абрамовский, Артур Беликов). На базе этого учреждения с этого года работает пришкольный «Кванториум».

Лучшими в треке «Профессионалы» стали воспитанники детского технопарка «Кванториум Великие Луки» Никита Царев и Арина Пильченкова, второе место заняли ученики школы № 6 Великих Лук Максим Шамшур и Максим Кузнецов, а третье место – обучающиеся детского технопарка в Пскове Виктория Гаденова и Павел Савин. Победители и призеры были отмечены ценными призами.

Партнерами и спонсорами мероприятия выступил Завод кровельных и фасадных систем, Псковский государственный университет, проект «Робофинист», Центр развития кадрового потенциала.

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