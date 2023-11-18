Михаил Ведерников: Спортивные традиции нашего региона известны во всём мире благодаря псковским гребцам
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил спортсменов с 60-летием академической гребли в Пскове. Своё обращение глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.
«Поздравляю всех причастных с памятной датой! Спортивные традиции нашего региона известны во всём мире благодаря псковским гребцам, которые стали олимпийскими призёрами и неоднократно становились чемпионами мира», – отметил губернатор.
Особую признательность Михаил Ведерников выразил спортсменам и тренерам, которые много лет достойно представляют Псковскую область на всероссийских и международных соревнованиях.
«От всей души желаю всем здоровья и новых побед во славу Псковской области», – заключил губернатор.
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