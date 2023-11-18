Михаил Ведерников: Спортивные традиции нашего региона известны во всём мире благодаря псковским гребцам

10:53, 18 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил спортсменов с 60-летием академической гребли в Пскове. Своё обращение глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«Поздравляю всех причастных с памятной датой! Спортивные традиции нашего региона известны во всём мире благодаря псковским гребцам, которые стали олимпийскими призёрами и неоднократно становились чемпионами мира», – отметил губернатор.

Особую признательность Михаил Ведерников выразил спортсменам и тренерам, которые много лет достойно представляют Псковскую область на всероссийских и международных соревнованиях.

«От всей души желаю всем здоровья и новых побед во славу Псковской области», – заключил губернатор.