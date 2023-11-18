Храм Входа Господня в Иерусалим продолжают реставрировать в Псковской области

11:19, 18 ноября 2023, ПАИ

Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в интерьерах храма Входа Господня в Иерусалим в деревне Посолодино Плюсского района. Об этом сообщается в телеграм-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В храме осуществлён ремонт кровли, фасадов, цокольной части, оконных и дверных заполнений, восстановлены печи и лестницы для подъёма на колокольню. Также сейчас специалисты проводят штукатурные работы внутри здания.

Церковь построена в 1896–1901 годах священником Петром Кулигиным и его сыном, священномучеником протоиереем Николаем Кулигиным, по проекту инженера С. Андреева.

На здании сохранилась надпись-посвящение «В память в Бозе почившего императора Александра III». В древности в этом месте был пещерный Посолотин мужской монастырь.

Кроме того, сохранились остатки древней каменной колокольни с кельей, под которой есть каменный ход к источнику.