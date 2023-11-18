Ранее судимый невельчанин украл у пенсионера велосипед

11:38, 18 ноября 2023, ПАИ

Безработный ранее судимый 42-летний невельчанин украл у пенсионера велосипед. Преступление произошло на улице Пушкина в Невеле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Известно, что пожилой мужчина приехал на велосипеде к магазину. Пенсионер сходил за товаром, а когда вернулся, уже не обнаружил транспорт на месте. Потерпевший сообщил о произошедшем в отдел полиции.

«Полицейские провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили подозреваемого в краже. По версии следствия, мужчина проходил мимо магазина и заметил оставленный здесь велосипед. Он воспользовался ситуацией и уехал на чужом велосипеде по своим делам», – рассказали в ведомстве.

В настоящее время в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

«Похищенный велосипед изъят. Проводится расследование», – заключили в УМВД.