Предстоящей ночью в Псковской области ожидается -10 градусов

12:32, 18 ноября 2023, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 19 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -5 до -10, днём от -1 до -6 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.