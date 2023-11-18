Предстоящей ночью в Псковской области ожидается -10 градусов
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 19 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -5 до -10, днём от -1 до -6 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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