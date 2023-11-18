Роспотребнадзор Псковской области с начала года проверил десять объектов питания в соцучреждениях

15:36, 18 ноября 2023, ПАИ

Десять объектов питания в социальных учреждениях, 20 проверок деятельности организаторов питания в школах, 46 профилактических визитов в дошкольных учреждениях, 20 проверок поставщиков пищевых продуктов провели сотрудники управления Роспотребнадзора по Псковской области за девять месяцев 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Кроме того, специалисты совершили 72 внеплановые проверки и 79 профилактических визитов по организации горячего питания учащихся в школах региона.

«Питание во всех учреждениях социальной направленности осуществляется в соответствии с разработанными примерными двухнедельными меню. Примерные меню разработаны с учётом необходимого количества пищевых веществ, дифференцированы по возрастным группам. Меню содержат информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде. Во всех организациях имеются бракеражные комиссии. Результаты бракеража готовой пищи регистрируются в «Журнале бракеража готовых блюд». От каждой партии приготовленных блюд отбираются суточные пробы», – подчеркнули в управлении.