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Культура

Новые проекты Псковского музея-заповедника отметил Михаил Ведерников

Псковский музей-заповедник подготовил новые программы для дошкольников, школьников и студентов. Чем интересны данные интерактивные, образовательные проекты, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении к жителям Псковской области.

«Они включают в себя занятия, дополняющие школьную программу. Первое знакомство с городом и музеем, прогулки по городу, а также углубленные знания по истории родного края. Разработан даже цикл интерактивных образовательных программ. А если сказать проще, образовательных игр-стратегий «Потягнем за Отечество». Выглядит очень здорово. Новых проектов у музея много. Искренне рекомендую ознакомиться, уверен будет интересно. А заодно, если будете в музее –загляните к ним в лавку. Напомню, что они выпускают авторские сувениры целыми коллекционными линейками», – посоветовал губернатор. 

Псковский музей выпустил в ноябре новые коллекции сувениров. Речь идет о коллекциях: «Творчество Ю. П. Спегальского» и «Средневековый Псков». «Это наша уникальная история, и на моя взгляд, выполнено очень профессионально», – заметил Михаил Ведерников. 

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