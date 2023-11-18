Корону от Мисс Вселенная получила юная участница конкурса красоты в Стругах Красных

19:58, 18 ноября 2023, ПАИ

Конкурс красоты и таланта прошёл в Стругах Красных сегодня, 18 ноября. Об этом пишет районная газета «Струги».

Конкурс состоялся в Стругокрасненском доме культуры. Главным призом стала переходящая корона от победительницы конкурс «Мисс Вселенная – 2002» Оксаны Фёдоровой.

«День выбран неслучайно. Сегодня национальный День принцесс, который отмечается с 2017 года. Быть принцессой – мечта каждой маленькой девочки. И у 11 претенденток на это звание был шанс стать юной принцессой. Этот конкурс проводится впервые и стал началом нового проекта. А корона победительницы, кстати от самой Оксаны Фёдоровой – Мисс Вселенная, из года в год будет переходить к новой претендентке», – пишет газета.

Режиссёром, продюсером, автором конкурса выступила Алёна Фоломьева из Москвы.11 юных королев красоты выходили на сцену, демонстрируя свои таланты, наряды и умение держаться на сцене. Перед началом всех их поприветствовала в видеообращении Оксана Фёдорова. Затем девочки все вместе выступили с песней «Я артистка». Следующий этап – конкурс талантов.

«Тут каждая должна была показать, на что способна. Кто-то пел, кто-то танцевал, читал стихи и даже басни. И заключительным этапом стал конкурс «Образ принцессы». Тут были все хороши, а потому жюри единогласно всем выставило высший балл –10. Все без исключения очаровательные принцессы заработали дипломы и подарки. А заветную корону получила девятилетняя Варвара Мяснянкина, которую ей вручил капитан хоккейной команды «Союз вековой», член жюри Алексей Бабурин. Второе место заняла шестилетняя Елизавета Сергеева, она ещё получила приглашение приехать в Москву и сняться в художественном фильме. Третье место у девятилетней Елизаветы Зиновьевой. Приз зрительских симпатий достался пятилетней Арине Страховой», – отметили в газете.