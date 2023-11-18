Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Корону от Мисс Вселенная получила юная участница конкурса красоты в Стругах Красных

Конкурс красоты и таланта прошёл в Стругах Красных сегодня, 18 ноября. Об этом пишет районная газета «Струги».

Фото: газета «Струги»

Конкурс состоялся в Стругокрасненском доме культуры. Главным призом стала переходящая корона от победительницы конкурс «Мисс Вселенная – 2002» Оксаны Фёдоровой. 

«День выбран неслучайно. Сегодня национальный День принцесс, который отмечается с 2017 года. Быть принцессой – мечта каждой маленькой девочки. И у 11 претенденток на это звание был шанс стать юной принцессой. Этот конкурс проводится впервые и стал началом нового проекта. А корона победительницы, кстати от самой Оксаны Фёдоровой – Мисс Вселенная, из года в год будет переходить к новой претендентке», – пишет газета. 

Режиссёром, продюсером, автором конкурса выступила Алёна Фоломьева из Москвы.11 юных королев красоты выходили на сцену, демонстрируя свои таланты, наряды и умение держаться на сцене. Перед началом всех их поприветствовала в видеообращении Оксана Фёдорова. Затем девочки все вместе выступили с песней «Я артистка». Следующий этап – конкурс талантов.

«Тут каждая должна была показать, на что способна. Кто-то пел, кто-то танцевал, читал стихи и даже басни. И заключительным этапом стал конкурс «Образ принцессы». Тут были все хороши, а потому жюри единогласно всем выставило высший балл –10. Все без исключения очаровательные принцессы заработали дипломы и подарки. А заветную корону получила девятилетняя Варвара Мяснянкина, которую ей вручил капитан хоккейной команды «Союз вековой», член жюри Алексей Бабурин. Второе место заняла шестилетняя Елизавета Сергеева, она ещё получила приглашение приехать в Москву и сняться в художественном фильме. Третье место у девятилетней Елизаветы Зиновьевой. Приз зрительских симпатий достался пятилетней Арине Страховой», – отметили в газете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 ноября 2023

Соцпроекты общероссийского профсоюза образования обсудили в Пушкинских Горах
18 ноября 2023

Игорь Иванов: Соглашения профсоюзов заключены практически со всеми муниципалитетами
18 ноября 2023

Открытый диалог по проблемам Союзной интеграции прошёл в Пскове
18 ноября 2023

Корону от Мисс Вселенная получила юная участница конкурса красоты в Стругах Красных
18 ноября 2023

Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
18 ноября 2023

На новогодние украшения для Пустошки и Новоржева дополнительно выделено по 1 млн рублей 
18 ноября 2023

Михаил Ведерников поздравил псковичей с победой на конкурсе «Лидеры села»
18 ноября 2023

В Пскове продолжается форум «Мосты дружбы»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...