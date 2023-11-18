Открытый диалог о проблемах союзной интеграции прошёл в Пскове

20:52, 18 ноября 2023, ПАИ

Открытый диалог о проблемах союзной интеграции состоялся на площадке студенческого образовательного трека международного форума с российско-белорусским участием «Мосты дружбы». Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

Модератором встречи выступил директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев, который напомнил, что именно в Пскове несколько лет назад проходил первый очный форум молодёжного проекта «Точки роста».

«С тех пор Псков для нас – это точка роста союзной интеграции. Встречи и знакомства, которые появляются в рамках подобных проектов, должны выливаться и в дружбу, и в новое партнёрство, и в инициативы, которые в дальнейшем будут вовлекать других, – это главное», – подчеркнул спикер.

Вопросы союзной интеграции студенты обсудили вместе с приглашёнными экспертами. В их числе – руководитель проектов Фонда Горчакова Дарья Куприенко, доктор исторических наук, член экспертного клуба Союзного государства Фёдор Гайда, эксперт по международным вопросам, представитель верхней палаты российского парламента Михаил Синицын, эксперт Института Русского зарубежья, публицист Екатерина Шаховцова.

«Наша история работает на нас, говоря о единстве России и Республики Беларусь. Мы имеем огромное количество примеров, которые позволяют ориентироваться на них и выстраивать общее братское, дружеское пространство», – подчеркнул Фёдор Гайда.

По завершении дискуссии студенты получили возможность обсудить со спикерами волнующие их проблемы. Ребят интересовали, в частности, вопросы развития международного спортивного и медийного сотрудничества между молодёжью двух стран, перспективность создания студсовета Союзного государства. Обсудили и более частные вопросы, например возможность проведения исторического фестиваля между Полоцком и Псковом.

Добавим, программа продолжится доработкой студенческих проектов, а завтра состоится их презентация федеральным спикерам на площадке студенческого образовательного трека международного форума с российско-белорусским участием «Мосты дружбы».