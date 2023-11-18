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Общество

В Пскове продолжается форум «Мосты дружбы»

Второй день международного форума с российско-белорусским участием «Мосты дружбы» начался для студентов образовательным треком. Заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов выступил перед слушателями с темой «Современные подходы к организации проектов в сфере международного сотрудничества». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В Пскове продолжается форум «Мосты дружбы». Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

«Вы молодые, и вы знаете, что нужно молодежи. Вы точно знаете, что нужно той аудитории, с которой вы планируете работать. Хочется, чтобы под этот запрос вы сформулировали проект, – отметил Дмитрий Поликанов. – Настоящее сообщество начинается тогда, когда люди делают что-то вместе. Подумайте, что заложено в ваши проекты с точки зрения практических дел».

Спикер рассказал про топ-10 правил успеха: решать задачи организации в целом, быть в мейнстриме, анализировать спрос, создавать добавленную стоимость, избегать «одноразовых» мероприятий, создавать проекты, вовлекающие в созидательное действие, иметь баланс российских и зарубежных участников, сводить к минимуму «лоялизацию лояльных» для «галочки», проводить прикладные мероприятия для стимулирования побратимства снизу.

Далее студенческие команды приняли участие в интерактиве. В каждой проектной группе определили участника-«критика» и «эксперта», которые внедряются в команду оппонентов. Первый находит недостатки инициативы, а второй – помогает доработать чужой проект, учитывая замечания.

Кроме того, программой второго дня форума запланировано выступление эксперта-наставника Росмолодёжь.Гранты Татьяны Гулевич, которая расскажет, как правильно подавать заявки, что нужно учесть при обращении в тот или иной фонд, а также расскажет об основных ошибках и недочетах при подаче. О том, как подать заявку на грант в Фонд Горчакова, расскажет его представитель, руководитель проектов Дарья Куприенко.

Добавим, программа завершится двухчасовой тренинговой сессией по разработке проектов. Уже завтра состоится презентация студенческих проектов федеральным спикерам.

Форум проходит на площадке Псковского государственного университета с 17 по 19 ноября. Участниками мероприятия стали заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, депутат Госдумы РФ Артем Туров, директор Института русского зарубежья Сергей Пантеев, начальник Республиканского молодёжного центра Юлия Зинкевич (Минск), сотрудники ведомств, курирующих молодежную политику на территории России и Белоруссии, представители правительства Псковской области, высших учебных заведений и школ двух стран.

Ключевым событием экспертного трека форума станет подписание соглашений о вступлении в консорциум «Российско-белорусский университетский союз «Вместе» новыми участниками, которое пройдет в российско-белорусском зале ПсковГУ. 

Мероприятие собрало более 600 участников из числа школьников, студентов, молодых педагогов, представителей регионального отделения «Движение первых» из муниципальных образований Псковской области. Наставниками выступили сотрудники ПсковГУ. Было разработано в общей сложности порядка 15 проектов в сфере медиа, туризма и патриотизма. Форум «Мосты дружбы» проходит в рамках одноименного проекта, получившего грантовую поддержку от РДДМ «Движение первых».

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