В Псковской области более трёх тысяч родителей-пенсионеров получают повышенную фиксированную выплату

21:44, 18 ноября 2023, ПАИ

У родителей-пенсионеров, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности и имеют на иждивении несовершеннолетних детей до 18 лет или детей-студентов, обучающихся на очном отделении учебного заведения, есть право на получение повышенного размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. В Псковской области надбавку пенсии получают более 3 тысяч таких пенсионеров. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на отделение СФР по Псковской области.

Как рассказала управляющая региональным отделением СФР Наталья Мельникова, к числу иждивенцев, за которых пенсионеру может быть установлена повышенная выплата, относятся только близкие родственники.

«Это в первую очередь дети в возрасте до 18 лет или дети в возрасте от 18 до 23 лет, если они учатся и не осуществляют трудовую деятельность. При этом право на увеличение пенсии имеют оба родителя. Также к иждивенцам могут быть отнесены братья, сёстры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет при условии, что они не имеют трудоспособных родителей. Пенсионеру к страховой пенсии будет установлено повышение фиксированной выплаты за каждого иждивенца, но не более чем на трёх человек», – пояснила Наталья Мельникова.

Размер повышения составляет 1/3 величины фиксированной выплаты, которая есть в составе страховой пенсии. В 2023 году общеустановленный размер фиксированной выплаты страховой пенсии для неработающих пенсионеров составляет 7 567 рублей. Надбавка на одного иждивенца – 2 522 рубля, на двоих – 5 045 рублей, на трёх и более — 7 567 рублей.

«Нахождение несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет на иждивении родителя-пенсионера не требует доказательств. Но если ребёнку исполнилось 18 лет и он продолжает учиться, для получения надбавки к пенсии необходимо установить факт нахождения ребёнка на иждивении у родителя, а также предоставить справку из образовательного учреждения, в котором обучается ребёнок», – уточнила Наталья Мельникова.

Повышенная фиксированная выплата назначается по заявлению как работающим, так и неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости или инвалидности. Подать заявление для назначения доплаты можно через портал госуслуг или клиентскую службу ОСФР.

Пенсионера, родители студентов, находящихся в академическом отпуске, также имеют право на получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии. При этом в случае отчисления студента или перевода на заочную, вечернюю, дистанционную форму обучения либо призыва на военную службу выплата повышенного размера страховой пенсии его родителям-пенсионерам прекращается.

Во избежание переплат, которые в дальнейшем будут удержаны из пенсии, необходимо незамедлительно сообщить в любую клиентскую службу СФР о наступлении вышеназванных обстоятельств.