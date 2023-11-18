За сбыт самогона жительница Бежаниц привлечена ​к уголовной ответственности

22:01, 18 ноября 2023, ПАИ

В Бежаницком районе 45-летняя местная жительница привлечена к уголовной ответственности за сбыт самогона. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Бежаницкого района.

Установлено, что в апреле текущего года подсудимая в своём доме в посёлке Бежаницы при помощи самогонного аппарата изготовила спиртосодержащую жидкость (самогон). В июле текущего года осуществила продажу изготовленного самогона объёмом 0,5 литра другому лицу.

В последующем в доме подсудимой была изъята аналогичная спиртосодержащая жидкость объёмом 2,52 литра, которая предназначалась для последующего сбыта.

Приговором Бежаницкого районного суда подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта, а также сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), и ей назначено наказание в виде штрафа в размере восьми тысяч рублей.

В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.