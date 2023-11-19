День ракетных войск и артиллерии отмечается сегодня в России

09:13, 19 ноября 2023, ПАИ

Ежегодно 19 ноября отмечается памятный день Вооружённых сил России – День ракетных войск и артиллерии, пишет calend.ru.

День ракетных войск и артиллерии отмечается в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, первый этап которого начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Артиллерии в этом контрнаступлении принадлежала ключевая роль.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года заслуги артиллеристов были отмечены учреждением праздника – Дня артиллерии. В 1964 году праздник был переименован в День ракетных войск и артиллерии.

Артиллерия считается одним из старейших родов войск. Первые сведения о русской артиллерии относятся к 1382 году, когда при защите Москвы от войск хана Тохтамыша москвичи использовали против осаждавших «тюфяки» и «пушки великие» – первые артиллерийские орудия.

Сегодня ракетные войска и артиллерия – род сухопутных войск ВС РФ, являющийся основным средством огневого и ядерного поражения противника в ходе ведения общевойсковых операций (боевых действий). Организационно они состоят из ракетных, реактивных, артиллерийских бригад, в том числе смешанных, артиллерийских дивизионов большой мощности, реактивных артиллерийских полков, отдельных разведывательных дивизионов, а также артиллерии общевойсковых бригад и военных баз. Части и подразделения ракетных войск и артиллерии организационно входят в другие виды и рода войск ВС России и силовых структур.