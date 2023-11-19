Росгвардейцы задержали псковича, укравшего спиртное из магазина

09:35, 19 ноября 2023, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, который похитил из торгового зала магазина спиртные напитки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

18 ноября около 23 часов экипаж группы задержания Росгвардии получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал тревогаи.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 22-летнего псковича, который украл из торгового зала спиртные напитки.

По факту кражи проводится проверка.