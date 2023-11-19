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Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича, укравшего спиртное из магазина

Росгвардейцы задержали псковича, который похитил из торгового зала магазина спиртные напитки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы задержали псковича, укравшего спиртное из магазина. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

18 ноября около 23 часов экипаж группы задержания Росгвардии получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал тревогаи.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 22-летнего псковича, который украл из торгового зала спиртные напитки.

По факту кражи проводится проверка.

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