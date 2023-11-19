Более 2,5 млн рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками

10:13, 19 ноября 2023, ПАИ

Более двух с половиной миллионов рублей лишилось несколько жителей Пскова, Великих Лук, Дно, Себежа, а также Псковского и Великолукского районов после общения с неизвестными злоумышленниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили незнакомцы, которые под разными предлогами, в том числе якобы предотвращения несанкционированного списания денег с банковских счетов собеседников или оформления на них кредитов, завладели сбережениями псковичей на общую сумму свыше двух с половиной миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.