Себежанка за год передала 250 тысяч рублей на поддержку военнослужащих в зоне СВО

11:34, 19 ноября 2023, ПАИ

Жительница Себежа Тамара Андреева за год передала 250 тысяч рублей в поддержку военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает районная газета «Призыв», ссылаясь на рассказ Дарьи Козьяковой.

Более года назад Тамара Андреева решила помогать российским военнослужащим в зоне СВО.

«Эта хрупкая себежанка принесла деньги, целых 100 тысяч рублей, накопленных с пенсии, для того чтобы внести свой вклад в поддержку участников СВО. С тех самых пор она стала приходить каждый месяц после пенсии и передавала ребятам деньги», – рассказала Дарья Козьякова.

Она добавила, что пенсионерка родилась ещё до Великой Отечественной войны, всю оккупацию провела под Себежем.

«Трудовая карьера у Тамары Георгиевны тоже была насыщенная, одних авиаперелётов было больше трёхсот! В октябре я была вынуждена уехать в командировку. Она очень переживала. 14 ноября, на Покров, Тамары Георгиевны не стало», – поделилась Дарья Козьякова.

«За год она передала 250 тысяч рублей на поддержку наших бойцов, каждый конверт был с любовью подписан аккуратным почерком», – добавила она.