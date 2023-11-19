Михаил Ведерников: Смелость и профессионализм артиллеристов – важная составляющая победы

12:30, 19 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил военнослужащих ракетных войск и артиллеристов с праздником. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Смелость и профессионализм артиллеристов – важная составляющая победы», – подчеркнул глава региона.

Он отметил, что они всегда готовы достать врага практически на любом расстоянии.

«Поздравляю всех причастных, желаю сил и новых успехов в службе!» – сказал Михаил Ведерников.

Напомним, сегодня в России отмечается День ракетных войск и артиллерии.