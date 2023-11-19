Михаил Ведерников: Смелость и профессионализм артиллеристов – важная составляющая победы
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил военнослужащих ракетных войск и артиллеристов с праздником. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Смелость и профессионализм артиллеристов – важная составляющая победы», – подчеркнул глава региона.
Он отметил, что они всегда готовы достать врага практически на любом расстоянии.
«Поздравляю всех причастных, желаю сил и новых успехов в службе!» – сказал Михаил Ведерников.
Напомним, сегодня в России отмечается День ракетных войск и артиллерии.
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19 ноября 2023
Михаил Ведерников: Смелость и профессионализм артиллеристов – важная составляющая победы