Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Порядка 140 кг продуктов собрали опочецкие волонтеры в рамках благотворительной акции

Порядка 140 кг продуктов собрали волонтеры Опочецкого центра добровольчества в рамках благотворительной акции «Корзина доброты». Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Порядка 140 кг продуктов собрали опочецкие волонтеры в рамках благотворительной акции. Фото здесь и далее: районная газета «Красный маяк»

Как сообщила руководитель муниципального центра добровольчества Светлана Григорьева, благодаря участию неравнодушных людей в этот раз волонтеры собрали порядка 140 кг продуктов, из которых будут сформированы продуктовые наборы.

«Мы от души благодарим всех, кто принял участие в добром деле! И желаем, чтобы бумеранг добра ️вернулся к вам сторицей как можно скорее!» – подытожила Светлана Григорьева.

Отметим, акция «Корзина доброты» – это социальный проект по оказанию продовольственной помощи нуждающимся, который действует с 2015 года. Проект помогает обеспечить продуктами семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, пенсионеров и инвалидов, а также приюты для бездомных животных.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 ноября 2023

Каждый одиннадцатый пскович готов одолжить коллеге деньги до зарплаты
19 ноября 2023

Юлия Пересильд презентовала свою книгу в Пскове
19 ноября 2023

Порядка 140 кг продуктов собрали опочецкие волонтеры в рамках благотворительной акции
19 ноября 2023

Тямшанская гимназия отметила 35-летие
19 ноября 2023

Михаил Ведерников: Смелость и профессионализм артиллеристов – важная составляющая победы
19 ноября 2023

Акция в память о жертвах ДТП прошла в Стругах Красных
19 ноября 2023

Об основах маркетинга в соцсетях псковичам рассказала эксперт
19 ноября 2023

Себежанка за год передала 250 тысяч рублей на поддержку военнослужащих в зоне СВО

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...