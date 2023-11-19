Порядка 140 кг продуктов собрали опочецкие волонтеры в рамках благотворительной акции

13:11, 19 ноября 2023, ПАИ

Порядка 140 кг продуктов собрали волонтеры Опочецкого центра добровольчества в рамках благотворительной акции «Корзина доброты». Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Как сообщила руководитель муниципального центра добровольчества Светлана Григорьева, благодаря участию неравнодушных людей в этот раз волонтеры собрали порядка 140 кг продуктов, из которых будут сформированы продуктовые наборы.

«Мы от души благодарим всех, кто принял участие в добром деле! И желаем, чтобы бумеранг добра ️вернулся к вам сторицей как можно скорее!» – подытожила Светлана Григорьева.

Отметим, акция «Корзина доброты» – это социальный проект по оказанию продовольственной помощи нуждающимся, который действует с 2015 года. Проект помогает обеспечить продуктами семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, пенсионеров и инвалидов, а также приюты для бездомных животных.