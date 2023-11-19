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Общество

Каждый одиннадцатый пскович готов одолжить коллеге деньги до зарплаты

Каждый одиннадцатый пскович готов одолжить коллеге деньги до зарплаты, следует из опроса сервиса SuperJob.

Каждый одиннадцатый пскович готов одолжить коллеге деньги до зарплаты. Фото: ПАИ

13% псковичей чаще всего обращаются с просьбой занять денег к родственникам, 9% – к друзьям. 3% опрошенных берут в долг у коллег, один из ста берет ссуду на работе. Каждый пятый горожанин чаще всего решает обратиться в банк за кредитом (20%). 53% ни у кого не берут денег в долг.

21% опрошенных чаще всего одалживает деньги родственникам, 18% – друзьям, 9% – коллегам. 45% признались, что никому не дают денег взаймы.

Средняя сумма, которую псковичи могут одолжить родственникам, составляет 11 500 рублей, другу – 10 тысяч рублей, коллеге – 5 тысяч рублей.

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