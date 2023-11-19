Каждый одиннадцатый пскович готов одолжить коллеге деньги до зарплаты

13:35, 19 ноября 2023, ПАИ

Каждый одиннадцатый пскович готов одолжить коллеге деньги до зарплаты, следует из опроса сервиса SuperJob.

13% псковичей чаще всего обращаются с просьбой занять денег к родственникам, 9% – к друзьям. 3% опрошенных берут в долг у коллег, один из ста берет ссуду на работе. Каждый пятый горожанин чаще всего решает обратиться в банк за кредитом (20%). 53% ни у кого не берут денег в долг.

21% опрошенных чаще всего одалживает деньги родственникам, 18% – друзьям, 9% – коллегам. 45% признались, что никому не дают денег взаймы.

Средняя сумма, которую псковичи могут одолжить родственникам, составляет 11 500 рублей, другу – 10 тысяч рублей, коллеге – 5 тысяч рублей.