Псковский студент занял третье место на международных онлайн-соревнованиях по жонглированию футбольным мячом

14:35, 19 ноября 2023, ПАИ

Студент колледжа ПсковГУ Артём Шпаков занял третье место в личном первенстве среди юношей на V–Х Международных студенческих онлайн-соревнованиях по демонстрации техники жонглирования футбольным мячом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие прошло в рамках российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022–2023 годах, утверждённого Министерством спорта РФ, и было приурочено к празднованию Международного дня студента.

В соревнованиях приняли участие более 190 спортсменов из 34 учебных заведений высшего и среднего профессионального образования 22 регионов РФ, среди которых Республика Адыгея, Башкирия, Крым, Чувашия, Краснодарский край, Белгородская, Воронежская, Волгоградская, Вологодская, Псковская и другие области РФ.

По итогам состязаний все участники получат электронные сертификаты, а победители и призёры будут награждены дипломами, медалями и индивидуальными призами, которые они получат по почте.