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Общество

Борис Елкин рассказал о мозаичных панно на стенах многоэтажных домов в Пскове

О мозаичных панно на стенах многоэтажных домов в Пскове рассказал глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Борис Елкин рассказал о мозаичных панно на стенах многоэтажных домов в Пскове. Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Ближнее Завеличье строилось в 60-ых годах прошлого столетия. С фасадов пятиэтажек на Максима Горького и Коммунальной на прохожих смотрит советская молодежь, голубь мира и Плоская башня Псковского кремля», – отметил он.

Глава Пскова также добавил, что на улице Звездной на Запсковье дома появились в конце 1970-х. При этом тематика фасадных украшений скорее абстрактная.

  • Борис Елкин рассказал о мозаичных панно на стенах многоэтажных домов в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Борис Елкин рассказал о мозаичных панно на стенах многоэтажных домов в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Борис Елкин рассказал о мозаичных панно на стенах многоэтажных домов в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
  • Борис Елкин рассказал о мозаичных панно на стенах многоэтажных домов в Пскове
    Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«На их фоне выделяется изображение Ленина с рабочими на здании Галантерейно-футлярной фабрики на Текстильной, 3», – рассказал Борис Елкин.

Ранее он рассказал об истории создания мозаик на пятиэтажных домах в других районах города.

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