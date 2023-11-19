Борис Елкин рассказал о мозаичных панно на стенах многоэтажных домов в Пскове

16:11, 19 ноября 2023, ПАИ

О мозаичных панно на стенах многоэтажных домов в Пскове рассказал глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Ближнее Завеличье строилось в 60-ых годах прошлого столетия. С фасадов пятиэтажек на Максима Горького и Коммунальной на прохожих смотрит советская молодежь, голубь мира и Плоская башня Псковского кремля», – отметил он.

Глава Пскова также добавил, что на улице Звездной на Запсковье дома появились в конце 1970-х. При этом тематика фасадных украшений скорее абстрактная.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина







«На их фоне выделяется изображение Ленина с рабочими на здании Галантерейно-футлярной фабрики на Текстильной, 3», – рассказал Борис Елкин.

Ранее он рассказал об истории создания мозаик на пятиэтажных домах в других районах города.