Ночные заморозки прогнозируются в Псковской области 20 ноября
20 ноября на территории Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.
Температура по области ночью составит от -5 до -10 градусов, днём – от -2 до -7.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
19 ноября 2023
По просьбе жителей деревни Волчицкое Новоржевского района обустроили автобусную остановку
19 ноября 2023
Сюжет о городах Псковской области показали в программе «Непутёвые заметки» на Первом канале
19 ноября 2023
Удила, монеты и пряжки: музейная комната в Пустошкинском районе пополнилась новыми экспонатами
19 ноября 2023
Великолучане вышли в финал всероссийского фестиваля литературно-художественного творчества