Ночные заморозки прогнозируются в Псковской области 20 ноября

18:35, 19 ноября 2023, ПАИ

20 ноября на территории Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -5 до -10 градусов, днём – от -2 до -7.

Атмосферное давление будет ниже нормы.