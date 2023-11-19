По просьбе жителей деревни Волчицкое Новоржевского района обустроили автобусную остановку

19:27, 19 ноября 2023, ПАИ

Просьба жителей деревни Волчицкое Новоржевского района о переносе и обустройстве автобусной остановки практически выполнена. Об этом сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Получила наказ избирателей деревни Волчицкое о переносе места автобусной остановки. Имеющаяся остановка хорошо обустроена, но находится за деревней, в неосвещенном месте. Школьникам, а их немало, в темное время добираться туда далеко и неудобно. Ещё будучи депутатом, вместе с главой поселения Михаилом Филипповым решили исправить ситуацию. Место остановки определили, перенесли автобусный павильон, выпили деревья, сделали нужную подсыпку, уличное освещение в данном месте имеется. Наконец завершается обустройство территории», – говорится в сообщении.

Она также отметила, что для исполнения наказа в полной мере остались некоторые формальные процедуры.