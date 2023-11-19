Посвящённую опыту отшельничества выставку открыла молодая псковская художница

20:33, 19 ноября 2023, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает на выставку псковской художницы Валерии Полоротовой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

Открытие выставки молодой псковской художницы состоялось 11 ноября в 14:00. Вход свободный. Выставка будет работать до 10 декабря.

Экспозиция состоит из скульптуры, живописи и графики под общим названием «Скит» и посвящена личному опыту отшельничества и уединения.

В определенный момент жизни художница поняла, что языком своего искусства она хочет говорить на духовные темы, а для этого необходимо уметь настраивать своё сознание: подолгу находиться в уединении и поиске смыслов, ответов на свои духовные запросы.

Свое прибежище, свой «скит», Валерия нашла в деревне на Русском Севере в контакте с небом, лесом, реками и морем вдали от людей. И со временем, благодаря опыту продолжительного уединения, она научилась сохранять свой скит внутри себя.