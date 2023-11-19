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Международный Форум православной молодёжи прошёл в Пскове

Одной из площадок проведения Международного Форума православной молодёжи стал ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза. 

Международный Форум православной молодежи прошёл в Пскове. Фото здесь и далее: ПсковГУ

Участниками мероприятий стали студенты ПсковГУ, обучающиеся по направлению «Теология», учителя основ православной культуры и духовно-нравственной культуры народов России, педагоги воскресных школ. Мероприятия форума прошли в целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

В рамках форума состоялись тематические семинары, круглый стол Международного общества святителя Григория Паламы, посвященный духовным традициям монашества в истории русской культуры, а также экскурсионно-просветительская поездка в Печоры, где участники познакомились с историей и современной жизнью Псково-Печерского монастыря, а также посетили Псково-Печерскую духовную семинарию.

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