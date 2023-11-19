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В Псковском районе завершается реставрация кровли Крыпецкого монастыря

Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Иоанно-Богословском Крыпецком монастыре, который расположен в Псковском районе. На данный момент завершается работа на кровле, выполняется покрытие куполов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области». 

В Иоанно-Богословском Крыпецком монастыре завершается реставрация на кровле. Фото здесь и далее: АНО "Возрождение"

Сообщается, что заменён металл остова, на котором установлен крест. «Проходит замена обшивки главок. Покрытие выполняется из меди. Проводятся гидроизоляционные работы. Эти мероприятия помогут уменьшить риск протечек и дальнейшего повреждения древних стен собора», – говорится в сообщении.

Монастырь основан в 1455 году афонским монахом, преподобным Саввой Крыпецким, выходцем из Сербии, среди болот. К началу XX века Крыпецкий монастырь был одним из богатейших в России, но в 1918 году монастырь закрыли, из обители были вывезены ценности. В 1960 году ансамбль Крыпецкого монастыря объявлен памятником республиканского значения. И только в 1990 году монастырь передан Русской православной церкви, возобновлена монашеская жизнь и реставрация памятников архитектуры.

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