В Псковском районе завершается реставрация кровли Крыпецкого монастыря

21:28, 19 ноября 2023, ПАИ

Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Иоанно-Богословском Крыпецком монастыре, который расположен в Псковском районе. На данный момент завершается работа на кровле, выполняется покрытие куполов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия Псковской области».

Сообщается, что заменён металл остова, на котором установлен крест. «Проходит замена обшивки главок. Покрытие выполняется из меди. Проводятся гидроизоляционные работы. Эти мероприятия помогут уменьшить риск протечек и дальнейшего повреждения древних стен собора», – говорится в сообщении.

Монастырь основан в 1455 году афонским монахом, преподобным Саввой Крыпецким, выходцем из Сербии, среди болот. К началу XX века Крыпецкий монастырь был одним из богатейших в России, но в 1918 году монастырь закрыли, из обители были вывезены ценности. В 1960 году ансамбль Крыпецкого монастыря объявлен памятником республиканского значения. И только в 1990 году монастырь передан Русской православной церкви, возобновлена монашеская жизнь и реставрация памятников архитектуры.