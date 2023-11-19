В ВЛГАФК отметили День преподавателя высшей школы России

21:55, 19 ноября 2023, ПАИ

В честь Дня преподавателя высшей школы России в актовом зале ВЛГАФК состоялось торжественное награждение профессорско-преподавательского состава, сотрудников и ветеранов академии. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на пресс-службу Академии.

Награды вручил ректор академии Вячеслав Шляхтов. Почётным знаком Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии олимпийского движения в России» награжден проректор по спортивной и воспитательной работе академии Андрей Петров. Дипломом Олимпийского комитета России, Российского комитета Фэйр Плэй «За вклад в использование идеалов дружбы, благородства и честной игры в воспитании у молодежи высокой нравственности в спорте и жизни» награждена доцент кафедры гуманитарных и социально экономических дисциплин Наталья Кузьмина.

Почетной грамотой Олимпийского комитета России «За вклад в развитие олимпийского движения, физической культуры и спорта в Великих Луках Псковской области» награжден заведующий кафедрой Теории и методики гимнастики Денис Семёнов.

Грамотой Олимпийского комитета России «За большой вклад в развитие олимпийского движения, физической культуры и спорта в г. Великие Луки Псковской области» награждены заведующий кафедрой Теории и методики лыжного спорта, доцент Алексей Аввакуменков, доцент кафедры теории и методики гимнастики Ольга Ткачёва.

Благодарностью Олимпийского комитета России «За вклад в развитие олимпийского движения, физической культуры и спорта в г. Великие Луки Псковской области» награждены заместитель главного бухгалтера Елена Иванова, главный бухгалтер Лариса Павлова, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Елена Смирнова.

Почётной грамотой Министерства спорта Российской Федерации «За заслуги в сфере физической культуры и спорта» награждены проректор по учебной работе Екатерина Андриянова, доцент кафедры Теории и методики физической культуры, педагогики и психологии Светлана Ефимова, заведующая кафедрой Теории и методики легкой атлетики, доцент Жанна Никулина, заведующая кафедрой Теории и методики спортивных игр, профессор кафедры Ирина Таран.

Благодарностью министра спорта Российской Федерации «За существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта» награждены заведующая кафедрой Теории и методики физической культуры, педагогики и психологии Наталья Алексеева, старший лаборант кафедры Теории и методики гимнастики Галина Белкина, специалист по учебно-методической работе факультета заочного обучения Елена Вишневская, начальник учебного отдела Татьяна Кожакина, доцент кафедры гуманитарных и социально экономических дисциплин Наталья Кузьмина, доцент кафедры Теории и методики лыжного спорта Ирина Филина, специалист по учебно-методической работе факультета физического воспитания Валентина Ходотова, профессор и заведующий кафедрой научно-естественных дисциплин Андрей Челноков.

Почётной грамотой комитета по спорту Псковской области «За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Псковской области и в связи с 100-летием образования государственного органа учреждения в области физической культуры и спорта» награждена статистик Инна Харитонова.

Грамотой комитета по физической культуре и спорту Администрации города Великие Луки «За личный вклад в развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Великие Луки» награждены преподаватель кафедры Теории и методики лыжного спорта Алексей Гусев, комендант учебных корпусов Светлана Лысенкова, кассир Ольга Москалева, старший лаборант кафедра Теории и методики спортивных игр Ирина Ткачева, специалист по учебно-методической работе социально-гуманитарного факультета Юлия Федорова, младший научный сотрудник НИИ проблем спорта и оздоровительной физической культуры Валерия Маркевич.

Юбилейной медалью «50 лет ВЛГАФК» за большой личный вклад в развитие академии награждены ветераны академии Дмитрий Внебрачный, Антонина Демидюк, Владимир Дресвянкин, Светлана Загорская, Дмитрий Кравченко, Валентина Мажекина, Инна Михайлова, Николай Моисеенко, Галина Рудина, Виктор Смирнов, Тамара Тарасенко, Андрей Черковский.

Юбилейной медалью «50 лет ВЛГАФК» за большой личный вклад в развитие академии награждены сотрудники академии: бухгалтер Наталья Белокурова, зам. главного бухгалтера Елена Иванова, специалист по учебно-методической работе социально-гуманитарного факультета Ирина Павлова, юрисконсульт Валентина Смирнова, старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Лилия Шитова.

Напомним, День преподавателя высшей школы был учрежден в 2021 году приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации с целью повышения престижа профессии.