До -7 градусов прогнозируется в Псковской области 20 ноября
Переменная облачность без существенных осадков прогнозируется на территории Псковской области 20 ноября, сообщает Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха в Псковской области опустится днём от -2 до -7 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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