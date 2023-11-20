До -7 градусов прогнозируется в Псковской области 20 ноября

07:17, 20 ноября 2023, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков прогнозируется на территории Псковской области 20 ноября, сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха в Псковской области опустится днём от -2 до -7 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.