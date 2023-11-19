Гдовичка получит спецприз фонда Оксаны Фёдоровой за игру на гуслях

23:37, 19 ноября 2023, ПАИ

Учащаяся Гдовской детской музыкальной школы София Фёдорова приглашена для награждения в Москву. Её ждёт спецприз фонда Оксаны Фёдоровой. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Новость стала известна от педагога девочки Анжелики Кузьминой.

Напомним, что София участвовала в III Международном конкурсе юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие» в номинации «Народные инструменты».

«Как выразились члены экспертного совета – профессора Юрий Лузанов и Виталий Максимов, девушка выступила эмоционально и артистично. Мы рады за Софию и желаем ей дальнейших творческих успехов», – написали в газете.