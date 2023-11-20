Как сократить количество звонков от мошенников, рассказал эксперт

08:25, 20 ноября 2023, ПАИ

Как сократить количество звонков от мошенников, рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин. Об этом пишут «Известия».

Специалист отметил, что прежде всего стоит озаботиться тем, чтобы личные данные не оказались в мошеннической базе. Для этого не стоит делиться личной информацией. Кроме того, необходимо устанавливать сложные пароли и выбирать надежных мобильных операторов.

Помимо этого, Виталий Фомин посоветовал пользоваться приложением для распознавания входящих звонков. Если номер отмечен как вредоносный или спам, вызов принимать не следует. Если же звонок от мошенника все-таки был принят, эксперт посоветовал поскорее закончить его и на такие номера не перезванивать.

По словам эксперта, «молчунов», как правило, удаляют из базы. Также можно сказать собеседнику, что разговор записывается: обычно мошенники после этого кладут трубку.