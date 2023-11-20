Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев
Возглавлявший более 20 лет Кемеровскую область Аман Тулеев скончался на 80-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на действующего главу региона Сергея Цивилева.
«Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 год, яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса», – говорится в сообщении.
Аман Тулеев руководил Кемеровской областью почти 21 год – с 1997 по 2018 год. 1 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева. 17 сентября 2018 года Тулеев занял должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования.
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