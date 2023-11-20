Сотрудники ГИМС рекомендуют псковичам позаботиться о зимнем хранении плавсредств

08:49, 20 ноября 2023, ПАИ

Для того чтобы следующий плавательный сезон для судовладельцев прошёл безопасно, им рекомендуется правильно подготовить лодку к зимнему хранению. Об этом напомнили в Центре ГИМС МЧС по Псковской области.

Наиболее часто используемыми плавсредствами для многих туристов, рыболовов и охотников являются лодки из ПВХ. Поливинилхлорид (ПВХ) – надежный, стойкий к грязи и повреждениям, ремонтопригодный материал. Но для того, чтобы лодка прослужила долгие годы, ее нужно не только правильно эксплуатировать, но и хранить.

«Первым делом владелец лодки из ПВХ должен позаботиться о её чистоте. Для этого в надувной лодке накачиваются все отсеки, дно (если лодка с надувным дном), киль (при наличии). Подготовленную надувную лодку необходимо тщательно вымыть с мягким мыльным раствором и губкой. Требуется удалить весь песок, мусор и прочие инородные предметы. Тщательно вымытая лодка должна просохнуть. Просушивают лодку при накачанных баллонах», – отметили в Центре ГИМС МЧС в Пскове.

После этого нужно внимательно осмотреть лодку, чтобы вовремя найти царапины, трещины и проколы. В том случае, если дефекты обнаружены, их необходимо отремонтировать. В противном случае за зиму они могут стать больше, особенно если лодка хранится в не полностью спущенном состоянии, отметили специалисты.

Своевременный ремонт избавит от неприятных открытий в начале следующего сезона и гарантирует готовность лодки к эксплуатации. Если надувная лодка укомплектована жестким полом (пайолами), то его тщательно очищают щеткой с мыльным средством и после просушки укладывают в сумку для хранения. Для выбора правильного способа хранения нужно решить, где будет храниться лодка и в каком виде – накачанном или сложенном. Если есть возможность поместить ее в накачанном виде, то давление в полостях уменьшают до такой степени, чтобы изделие сохраняло форму и при этом материал не испытывал излишнего напряжения.

Если же места для хранения мало, то лодку придётся хранить в сложенном виде. Для этого баллоны полностью освобождают от воздуха следующим образом: разложив лодку на горизонтальной поверхности, полностью удаляем воздух из полостей; освободив полости от воздуха, лодку сворачиваем. Для этого боковые баллоны укладываем на днище, а затем скатываем полотнище в рулон и помещаем в специальный чехол.

Специалисты ГИМС также обратили особое внимание, что при сворачивании рулона материал нужно складывать, избегая натяжения и его резких перегибов, иначе на холоде в этих местах могут возникнуть трещины. Чехол не рассчитан на хранение других конструктивных элементов лодки, их хранят отдельно.

В сумке надувную лодку из ПВХ предпочтительно хранить при температуре не ниже нуля, например, в шкафу или на полке. В гараже или подвале сумку с лодкой или накачанную лодку рекомендовано хранить в подвешенном состоянии, чтобы обезопасить от доступа грызунов. При соблюдении этих несложных рекомендаций плавсредство не подведёт вас в грядущем сезоне, а каждый выход на воду будет безопасным.