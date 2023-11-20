Число пьяных водителей на дорогах Псковской области сократилось за неделю

09:38, 20 ноября 2023, ПАИ

Число пьяных водителей на дорогах Псковской области сократилось за период с 13 по 19 ноября. Об этом ПАИ сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по региону.

Всего за указанный период сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали девять дорожно-транспортных происшествий и пресекли 1 405 административных правонарушений.

Кроме того, было выявлено 23 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. В том числе за повторное управление в нетрезвом виде задержано два человека. В сравнении с неделей ранее, когда было выявлено 32 нетрезвых водителя, число жителей региона, которые садятся за руль в нетрезвом виде, сократилось.

При этом за неделю на территории региона произошло десять ДТП, в которых два человека погибли и восемь человек пострадало.