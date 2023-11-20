В Пскове прошёл гарнизонный развод подразделений Росгвардии

09:39, 20 ноября 2023, ПАИ

В Пскове прошёл гарнизонный развод подразделений Росгвардии, заступающих на службу по охране общественного порядка, сообщили ПАИ в пресс-службе управления ведомства по региону.

До сотрудников спецподразделений и отдела вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии доведена информация об оперативной обстановке на территории Псковской области и поставлены задачи по охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в Пскове.

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Василий Софин отметил, что благодаря совместной с правоохранительными органами эффективной работе обеспечена охрана общественного порядка в период проведения на территории Псковской области культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Завершился гарнизонный развод торжественным маршем, после чего правоохранители направились к местам несения службы.