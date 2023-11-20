Псков попал в список городов, где россияне мечтают провести новогодние каникулы

09:50, 20 ноября 2023, ПАИ

Псков попал в список городов, где россияне мечтают провести новогодние каникулы в 2024 году, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Самыми желанными местами для новогоднего отдыха россияне назвали Санкт-Петербург (17 %), Москву (16 %), Сочи (13 %), Калининград (6 %) и Карелию (4 %). На Байкале и в Крыму хотели бы встречать Новый год по 3 % респондентов. Отправиться в Алтайский край, Казань, Краснодар или города Золотого кольца мечтают по 2 % россиян.

Остаться на новогодние каникулы в родном городе хотели бы 38 % россиян, причем мужчины чаще женщин мечтают провести январские праздники дома: 43 % против 33 % соответственно. В поездку по России хотели бы отправиться 55 % опрошенных.

По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года россияне чаще мечтают о том, чтобы выбраться в новогодние праздники из дома и отправиться в другие регионы России.