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Общество

Четыре цифровых «пилота» при поддержке Сбербанка реализуют в здравоохранении Псковской области

До конца года в Псковской области с помощью инновационных технологических решений Сбера и компаний-партнёров в области цифровизации сферы здравоохранения планируется реализовать четыре пилотных проекта с использованием решений, в том числе на базе искусственного интеллекта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Речь идет о дистанционном мониторинге пациентов от СберЗдоровья, о продукте Voice2Med от группы компаний ЦРТ — партнёра Сбера, а также системе поддержки принятия врачебных решений от СберМедИИ для анализа визуальных исследований и данных электронных медицинских карт.

Фото pskov.ru

Детали реализации проектов обсудили на рабочем совещании, которое состоялось между председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко и управляющим Псковским отделением Сбербанка Владимиром Компанийцем. Во встрече также принимали участие заместители председателя комитета по здравоохранению Денис Иванов и Игорь Ларкин.

Основанием для встречи послужило ранее подписанное соглашение между правительством Псковской области и Сбербанком о цифровизации сферы здравоохранения.

Дистанционный мониторинг пациентов позволит осуществлять дистанционное медицинское наблюдение за состоянием здоровья пациентов в различных диспансерных группах с использованием телемедицинских технологий и медицинских изделий.

Цифровое решение по внедрению речевых технологий в медицине Voice2Med значительно сократит нагрузку на первичное звено за счет именно протоколирования голоса врача, например, при описании снимков рентгенологами. Цифровой помощник врача «ТОП-3» предложит терапевтам и врачам общей практики три наиболее вероятных предварительных диагноза на основе жалоб пациента. А анализ с помощью искусственного интеллекта медицинских изображений — КТ или рентген-исследований — сократит время подготовки заключения врачом и повысит выявляемость патологий на ранних стадиях развития заболеваний.

Сейчас в Псковской области реализуется пилотный проект по использованию аппаратно-программного комплекса «Цифровой ФАП» на базе фельдшерско-акушерского пункта в деревне Писковичи. Это диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения. С его помощью можно провести скрининг здоровья пациента: проверить уровень артериального давления, сделать ЭКГ, пульсоксиметрию, термометрию, исследование уровня сахара и холестерина в крови и др. Кроме того, в комплекс встроены сервисы на базе искусственного интеллекта. Анализ ЭКГ с помощью ИИ повышает точность и качество диагностики, а также скорость обработки результатов исследований, от чего может зависеть жизнь человека.

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