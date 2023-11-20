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Общество

Александр Котов: Транспортный комплекс региона эффективно развивается

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников транспортной отрасли с их профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Транспортный комплекс региона эффективно развивается. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём работника транспорта! Этот профессиональный праздник объединяет представителей всех видов транспорта – автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного. Значение транспортного комплекса для жизни людей и развития территорий невозможно переоценить – эта отрасль обеспечивает жизненно необходимую потребность экономики и общества в перевозке грузов и пассажиров», – отметил спикер областного Собрания.

Предоставление качественных транспортных услуг зависит от многих факторов, но ключевым из них являются профессиональные кадры. Без компетентных и ответственных специалистов, добросовестно выполняющих свою работу, невозможно обеспечить надёжные и безопасные перевозки, подчеркнул Александр Котов.

«В Псковской области транспортный комплекс эффективно развивается. Пример тому – появление новых железнодорожных маршрутов и авиаперелётов, обновление автобусного парка, создание современной транспортной инфраструктуры. Уверен, курс на позитивные преобразования будет продолжен. От всей души желаю работникам и ветеранам транспортного комплекса региона успехов, здоровья и благополучия», – заключил Александр Котов.

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