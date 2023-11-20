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Общество

Псковская область вошла в пятерку лучших регионов по оперативному тушению пожаров

Рослесхоз определил лучшие российские регионы по ликвидации лесных пожаров в первые сутки. В топ-5 лучших вошли Московская, Вологодская, Псковская, Оренбургская и Самарская области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Пожароопасный сезон в России проходил сложно, но под координацией Рослесхоза сотрудники региональных лесных ведомств совместно с Авиалесоохраной смогли защитить более 170 населенных пунктов и объектов экономики от лесных пожаров», — отметил руководитель Рослесхоза Иван Советников. Он также добавил, что в этом году в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом удалось увеличить покрытие лесов России системой видеомониторинга. Так, сегодня в 60 регионах действуют 2 422 камеры.

Система видеомониторинга лесных пожаров «Лесохранитель» на территории Псковской области используется с 2011 года и продолжает совершенствоваться. Использование этой системы позволяет сократить среднюю площадь обнаружения и ликвидации лесных пожаров, а также оперативно ликвидировать возгорания. Сейчас круглосуточный контроль охватывает более 90 % площади лесов в регионе.

Несколько лет по президентскому нацпроекту «Экология» ведется модернизация специализированного автопарка для предупреждения и тушения лесных пожаров. Только в прошлом году область получила более 60 единиц техники и оборудования. С 2019 года подразделения противопожарного центра перевооружены более чем на 80 %.

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