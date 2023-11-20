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Спорт

Две медали завоевала псковичка на Кубке России по парабадминтону

Две медали завоевала спортсменка из Псковской области Екатерина Огинская на Кубке России по парабадминтону, который прошёл с 14 по 19 ноября в Чебоксарах. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Две медали завоевала спортсменка Псковской области на Кубке России по парабадминтону. Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Всего в соревнованиях приняли участие 67 сильнейших спортсменов из 17 регионов России, которые прошли отбор согласно квотам в каждом игровом разряде.

От Псковской области в Кубке России приняли участие два спортсмена – Екатерина Огинская и Эдуард Барканов.

Екатерина Огинская сумела взять бронзу в одиночном разряде, а также стать победителем в парном разряде вместе с Елизаветой Кожемяко из Московской области.

Екатерина Огинская стала чемпионом Кубка России по парабадминтону в парном разряде

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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