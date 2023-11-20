Две медали завоевала псковичка на Кубке России по парабадминтону
Две медали завоевала спортсменка из Псковской области Екатерина Огинская на Кубке России по парабадминтону, который прошёл с 14 по 19 ноября в Чебоксарах. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Всего в соревнованиях приняли участие 67 сильнейших спортсменов из 17 регионов России, которые прошли отбор согласно квотам в каждом игровом разряде.
От Псковской области в Кубке России приняли участие два спортсмена – Екатерина Огинская и Эдуард Барканов.
Екатерина Огинская сумела взять бронзу в одиночном разряде, а также стать победителем в парном разряде вместе с Елизаветой Кожемяко из Московской области.
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