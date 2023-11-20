Лучшие учреждения профессионального образования определили в Пскове

12:31, 20 ноября 2023, ПАИ

ХХII смотр-конкурс учреждений профессионального образования завершился в Пскове. Мероприятие проводилось с января по октябрь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

В этом году в конкурсе приняли участие Псковский политехнический колледж, Псковский агротехнический колледж, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский кооперативный техникум, Институт образования и социальных наук ПсковГУ, Псковский медицинский колледж.

Победителей определяли в шести различных номинациях. В номинации «Лучшее учреждение профессионального образования» первое место занял Псковский кооперативный техникум.

Лучшая организация работы по патриотическому воспитанию молодёжи проводится в Псковском агротехническом колледже.

В конкурсе на лучшее студенческое объединение первое место было присуждено Псковскому кооперативному техникуму.

В номинации на лучшую практику по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в молодёжной среде первое место занял Псковский кооперативный техникум. Номинация призвана выявить перспективные общественные инициативы в сфере межнациональных отношений, укрепления единства российской нации, этнокультурного развития народов России.

В конкурсе на студенческое объединение выиграл Псковский агротехнический колледж.

В номинации на лучшее студенческое электронное СМИ выиграл Псковский политехнический колледж.

Лучшая организация добровольческой деятельности – в Псковском агротехническом колледже.

По решению конкурсной комиссии за большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи в Пскове наградили директора Псковского агротехнического колледжа Сергея Янкина, за большой вклад в развитие волонтёрского движения в Пскове – сотрудника отряда «Надежда» Псковского агротехнического колледжа Наталью Фуфаеву.

Отметим, что смотр-конкурс проходит в Пскове с 2002 года. Его организатором выступает комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.