Смартфон станет главным призом открытого турнира по настольному теннису в Пскове

12:52, 20 ноября 2023, ПАИ

Смартфон получит победитель открытого новогоднего турнира по настольному теннису на призы клуба «Нордман», который пройдёт в спортивном зале кооперативного техникума в Пскове 9 декабря. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис в Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

К соревнованиям допустят спортсменов, имеющих рейтинг TTW не ниже 350 баллов. Также организаторы допустят теннисистов по индивидуальным приглашениям клуба «Нордман». Лимит количества участников ограничивается 80 квотами. Соревнования пройдут в женском, мужском и парном разрядах.

Главным призом за первое место в одиночном мужском разряде станет Apple iPhone 14 Pro Max. Также отметим, что призовой фонд соревнований составляет 100 тыс. рублей.

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