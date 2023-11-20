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Первенство Великих Лук по лёгкой атлетике стартует 22 ноября

Первенство города по лёгкой атлетике «Открытие зимнего соревновательного сезона» пройдёт в Великих Луках 22 и 23 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лёгкой атлетики Великих Лук.

Первенство города по лёгкой атлетике стартует в Великих Луках 22 ноября. Фото ПАИ

В соревнованиях примут участие спортсмены в четырёх возрастных группах: 2006 года рождения и старше, 2007-2008 годов рождения, 2009-2010 годов рождения и 2011-2012 годов рождения.

Спортсмены выявят сильнейшего в беге на 30, 600 и 800 метров, толкании ядра, прыжке в высоту и беге с барьерами на 30 метров.

Победителей и призёров в каждой возрастной категории наградят грамотами.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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