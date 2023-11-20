Выставку в честь художника Владимира Ветрогонского подготовил Пушкинский заповедник

13:03, 20 ноября 2023, ПАИ

В преддверии столетия со дня рождения российского художника Владимира Ветрогонского (25 ноября 1923 — 18 февраля 2002 года) Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открыл большую выставку, на которой представил графические листы мастера из собственных фондов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В экспозицию вошло более тридцати работ: виды Михайловского, Тригорского, Петровского и посёлка Пушкинские Горы и их окрестностей, а также портреты и жанровые зарисовки, выполненные акварелью, гуашью, карандашом, итальянским карандашом.

Жизнь и творчество этого представителя ленинградской художественной школы неразрывно связаны с псковскими пушкинскими местами, отметили в музее. Выпускник (1951), а затем преподаватель (1952), декан графического факультета (1973), профессор (1982) Репинки, Владимир Александрович был одним из тех, кто стоял у истоков студенческих практик в Пушкинском заповеднике. В «Михайловское» он приезжал часто и работал здесь всегда много и плодотворно.

Сейчас произведения В. А. Ветрогонского хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, во многих других государственных и частных коллекциях в России и за её пределами. Святогорская графика Владимира Ветрогонского постоянно участвует в различных издательских и выставочных проектах музея-заповедника «Михайловское». А в 2005 году в серии художественных альбомов «Святогорская галерея» (издавалась силами Пушкинского заповедника) вышла в свет тетрадь с репродукциями его произведений.

Планируется, что выставка «Владимир Александрович Ветрогонский. К столетию со дня рождения» будет работать в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» до конца февраля 2024 года. Развёрнута она в Научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Возрастная рекомендация для зрительской аудитории — 6+.