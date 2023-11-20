Эндокринолог: Манная и кукурузная крупы не приносят пользу организму

13:51, 20 ноября 2023, ПАИ

Манная крупа не приносит пользы организму. Об этом предупредила эндокринолог Диляра Лебедева, пишет Gazeta.ru.

Манная крупа — это мелко перемолотая пшеница, в которой большое количество крахмала. Вообще манка состоит на 70% из крахмала. Она может спровоцировать скачок уровня сахара в организме, при этом поджелудочная железа получит дополнительную нагрузку, так как вырабатывает инсулин в большом объеме.

Также приносит вред здоровью кукурузная крупа, отметила доктор. Все дело в том, что она значительно повышает сахар в крови, потому что сама содержит большое количество глюкозы. А еще из-за кукурузной каши можно быстрее набрать лишний вес.

Овсяная крупа быстрого приготовления почти не содержит питательных веществ, отметила врач. В таких кашах нет клетчатки. А еще блюда из такой крупы повышают риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также набор лишнего веса, заключила эндокринолог.