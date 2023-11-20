Кубок губернатора Псковской области по хоккею начнётся 1 декабря

15:56, 20 ноября 2023, ПАИ

Третий Кубок губернатора Псковской области, приуроченный к Всероссийскому дню хоккея, пройдёт в Ледовом дворце с 1 по 3 декабря. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургской хоккейной лиги.

В соревнованиях примут участие пять команд: петербургские команды «Сириус» и «Сборная СПбХЛ», тверская «ТВЗ», минский «Щит» и псковское «Торнадо».

Игры пройдут в один круг. Один матч длится три периода по 15 минут чистого времени. В случае ничьей назначаются штрафные броски.

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