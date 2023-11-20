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Спорт

Кубок губернатора Псковской области по хоккею начнётся 1 декабря

Третий Кубок губернатора Псковской области, приуроченный к Всероссийскому дню хоккея, пройдёт в Ледовом дворце с 1 по 3 декабря. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургской хоккейной лиги.

Кубок губернатор Псковской области по хоккею начнётся 1 декабря. Фото ПАИ

В соревнованиях примут участие пять команд: петербургские команды «Сириус» и «Сборная СПбХЛ», тверская «ТВЗ», минский «Щит» и псковское «Торнадо».

Игры пройдут в один круг. Один матч длится три периода по 15 минут чистого времени. В случае ничьей назначаются штрафные броски.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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