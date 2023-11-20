В Пскове награждены председатели районных судов

15:15, 20 ноября 2023, ПАИ

Председатель суда Олег Лазарев в торжественной обстановке вручил награды председателям судов области в Псковском областном суде, сообщили ПАИ в Объединённой пресс-службе судов Псковской области.

За значительный личный вклад и развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в РФ знаком отличия Судебного департамента при Верховном суде РФ «За усердие» I степени награжден председатель Псковского городского суда Николай Борисов.

Знаком отличия Судебного департамента при Верховном суде РФ «За усердие» II степени награждены председатель Невельского районного суда Сергей Алексеенко и председатель Дедовичского районного суда Елена Алексеева, медалью Судебного департамента при Верховном суде РФ «За безупречное служение правосудию» III степени награжден председатель Псковского районного суда Андрис Козловский.