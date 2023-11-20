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Общество

В Пскове награждены председатели районных судов

Председатель суда Олег Лазарев в торжественной обстановке вручил награды председателям судов области в Псковском областном суде, сообщили ПАИ в Объединённой пресс-службе судов Псковской области. 

За значительный личный вклад и развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в РФ знаком отличия Судебного департамента при Верховном суде РФ «За усердие» I степени награжден председатель Псковского городского суда Николай Борисов.

Знаком отличия Судебного департамента при Верховном суде РФ «За усердие» II степени награждены председатель Невельского районного суда Сергей Алексеенко и председатель Дедовичского районного суда Елена Алексеева, медалью Судебного департамента при Верховном суде РФ «За безупречное служение правосудию» III степени награжден председатель Псковского районного суда Андрис Козловский.

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