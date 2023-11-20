Белорусская делегация с рабочим визитом посетила Псков
Делегация Витебской области с рабочим визитом посетила Псков. Об этом ПАИ сообщили в комитете по социальной защите Псковской области.
В состав делегации вошли председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Борис Ефремов, сотрудники комитета и учреждений социального обслуживания Витебской области.
В рамках рабочей поездки в Псков с целью обмена опытом работы в области социального обслуживания делегация посетила территориальный отдел Пскова комитета по социальной защите Псковской области, центр социального обслуживания Пскова, производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца, Первомайский дом-интернат.
По итогам двухдневного визита стороны обсудили проект резолюции и согласовали план дальнейшего сотрудничества.