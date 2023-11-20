Белорусская делегация с рабочим визитом посетила Псков

14:38, 20 ноября 2023, ПАИ

Делегация Витебской области с рабочим визитом посетила Псков. Об этом ПАИ сообщили в комитете по социальной защите Псковской области.

В состав делегации вошли председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Борис Ефремов, сотрудники комитета и учреждений социального обслуживания Витебской области.

В рамках рабочей поездки в Псков с целью обмена опытом работы в области социального обслуживания делегация посетила территориальный отдел Пскова комитета по социальной защите Псковской области, центр социального обслуживания Пскова, производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца, Первомайский дом-интернат.

По итогам двухдневного визита стороны обсудили проект резолюции и согласовали план дальнейшего сотрудничества.