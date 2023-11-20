Одна из экспозиций Псковского музея будет временно недоступна для посещения

14:55, 20 ноября 2023, ПАИ

21 ноября по техническим причинам будет недоступна для посещения экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», расположенная в главном здании Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

​

«Просим планировать посещение Псковского музея с учётом этой информации. Обо всех интересных экспозициях и выставках, действующих в музее, можно подробно узнать здесь», - уточнили в пресс-службе.