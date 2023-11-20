Турнир по классическим шахматам стартует сегодня в Пскове

15:32, 20 ноября 2023, ПАИ

Турнир по классическим шахматам «Псковская осень» стартует сегодня в Пскове в шахматном клубе спортшколы «Бригантина» в 17:00 и будет проводиться до 28 ноября. Об этом сообщается в группе шахматного клуба «Анлим» в соцсети «ВКонтакте».

Турнир пройдёт по швейцарской системе в девять туров с контролем времени в 60 минут и 30 секунд добавления после каждого сделанного хода. Предварительно на соревнования заявились 12 участников.

Победителей и призёров наградят грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова. Также за первое, второе и третье места гарантированы призы, составляющие 25 % от общего призового фонда.

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