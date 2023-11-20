Выход на лёд запретили в Бежаницком районе

15:51, 20 ноября 2023, ПАИ

Распоряжение о запрете выхода на лёд водоёмов Бежаницкого района издала комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Согласно документу, с 20 ноября текущего года выход людей и выезд автотранспорта на лёд водоёмов в Бежаницком районе запрещён. Особое внимание будет обращено на водоёмы в черте населённых пунктов и на пути движения учащихся в школу и обратно.

Кроме того, руководителям организации и предприятий района запрещено выделять автотранспорт для выезда рыбаков-любителей на водные бассейны области.

Документ подписал глава Бежаницкого района Сергей Михеев.